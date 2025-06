Radfahrerin will bei Rot Straße überqueren und gerät unter BVG-Bus

Berlin - Bei einem Unfall im Berliner Ortsteil Alt-Treptow ist am Samstagabend eine 31-jährige Fahrradfahrerin von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden.

Alles in Kürze

Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall multiple Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/zenstock

Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Den Angaben zufolge setzte ein Busfahrer mit einem Bus der BVG gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Elsenstraße Ecke Am Treptower Park zum Rechtsabbiegen an.

Zeitgleich habe die Frau eine rote Ampel ignoriert und die Straße überquert.

Obwohl der 53-Jährige sofort in die Eisen stieg, konnte er einen Zusammenprall nicht mehr verhindern.