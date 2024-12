28.12.2024 14:19 Opel kracht in Mitte gegen Hauswand: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Mitte ist am Freitagnachmittag ein Opel in eine Hauswand gekracht. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Mitte ist am Freitagnachmittag ein junger Mann schwer verletzt worden. Das Auto ist nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. © Berliner Feuerwehr Der 19-Jährige wurde von den Rettungskräften bewusstlos aus seinem Wagen geborgen und musste nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag informierte, wollte der Opel-Fahrer nach ersten Erkenntnissen gegen 15.15 Uhr auf der Chausseestraße einen vor ihm fahrenden Honda überholen und touchierte den Wagen des 32 Jahren alten Fahrers dabei an der linken Seite. Dadurch kam der Opel von der Straße ab, überfuhr eine Mittelinsel und krachte schließlich frontal in eine Hauswand. Berlin Unfall Autos krachen an Heiligabend in Kreuzberg ineinander: Sieben Verletzte! Während der medizinischen Versorgung fanden die Einsatzkräfte bei dem 19-Jährigen demnach diverse Betäubungsmittel, sodass ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des Opel-Fahrers wurde von den Beamten eingezogen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Chausseestraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Erstmeldung von 11.16 Uhr, aktualisiert um 14.19 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr