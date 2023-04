19.04.2023 09:10 Polizei zieht Mann aus 9 Grad kalter Spree

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann an der Oberbaumbrücke in die Spree gefallen. Polizisten konnten ihn aus dem kalten Wasser ziehen.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Im Sommer ist es ein beliebter Treffpunkt für den Sonnenuntergang, in der Nacht zu Mittwoch mussten Polizei und Feuerwehr anrücken. Der Grund: Ein Mann ist an der Oberbaumbrücke in die Spree gefallen. Polizei und Feuerwehr rückten zum Geländer aus. © Morris Pudwell Polizisten konnten den Mann aus dem nur 9 Grad kalten Wasser wieder an "Land" ziehen - noch bevor die Feuerwehr kam. Die rückte mit einem Großaufgebot, unter anderem Tauchern, einem Mehrzweckboot, einer Drohne und diversen weiteren Rettern an. Zum Einsatz mussten diese aber nicht kommen. Der klitschnasse Mitternachtsschwimmer war da bereits wieder in Sicherheit. Der Mann konnte von der Polizei aus dem Wasser gezogen werden © Morris Pudwell Warum der Mann gegen 0.40 Uhr ins kalte Nass fiel, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Morris Pudwell