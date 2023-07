Polizeiauto kracht in 17-jährigen Radfahrer: Beamter und Teenie verletzt

Berlin - Am Donnerstagmittag kam es in Berlin-Reinickendorf im Ortsteil Konradshöhe zu einem Unfall zwischen einer Polizeistreife und einem 17-jährigen Radfahrer.

Der 17-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Angaben der Polizei von Freitag soll ein Einsatzwagen der Berliner Polizei ohne Sonder- und Wegerechte gegen 14.35 Uhr den Falkenplatz in Richtung Falkenhorststraße befahren haben.

Zeitgleich sei ein 17-jähriger Radfahrer plötzlich vom Gehweg auf die Straße gefahren, sodass es zum Crash kam.

Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper. Er wurde von alarmierten Einsatzkräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 56-jähriger Polizeibeamter zog sich ebenfalls Verletzungen zu und trat vom Dienst ab.