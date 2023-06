25.06.2023 14:17 Polizeiauto rammt Toyota: Zwei verletzte Personen

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Tempelhof war ein Einsatzfahrzeug der Polizei in der Nacht auf Sonntag in einen Verkehrsunfall verwickelt. Bei einer Kollision in Berlin-Tempelhof hat ein Einsatzfahrzeug der Polizei einen Toyota gerammt. Nun wird zur Unfallursache ermittelt. © Morris Pudwell Das Polizeiauto war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 1.15 Uhr auf dem Bayernring unterwegs. An der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße/Bayernring stieß die Besatzung mit dem Auto eines Fahrdienstleisters zusammenstieß, das von rechts kam. Laut Polizei haben an dieser Stelle Fahrzeuge auf Manfred-von-Richthofen-Straße gegenüber dem Bayernring Vorfahrt - in diesem Fall wäre das der Toyota des Fahrdienstleisters. Bei dem Zusammenstoß blieb der Fahrer des Polizeiautos unverletzt, sein Beifahrer erlitt Verletzungen an einem Arm. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Beamte allerdings ab und blieb im Dienst. Berlin Unfall Radfahrer (68) kracht in Tram und landet im Krankenhaus Eine 21-Jährige, die sich als Fahrgast in dem Toyota befand, erlitt eine Schulterverletzung und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrtüchtig. Eine Frau (21), die als Gast in dem Auto des Fahrdienstleisters saß, musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. © Morris Pudwell Ob tatsächlich der Polizeiwagen den Unfall verursacht hat, muss nun untersucht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell