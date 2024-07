Radfahrer verliert Bewusstsein und landet auf Intensivstation

Berlin - In Treptow-Köpenick hat die Radtour eines 85-Jährigen für ihn auf der Intensivstation geendet.

Ein 85-jähriger Radfahrer ist in Treptow-Köpenick gestürzt und verlor daraufhin sein Bewusstsein. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stürzte der Rentner am Freitag in Friedrichshagen gegen 18.35 Uhr im Engelwurzweg.

In einer sandigen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und verletzte sich den Angaben zufolge "erheblich".

Der 85-Jährige klagte nach dem Alleinunfall über starke Schmerzen.

Ein Fußgänger alarmierte den Rettungswagen, der den verletzten Mann in ein Krankenhaus brachte.