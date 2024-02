Radfahrer wird von Taxifahrer übersehen und durch die Luft geschleudert

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstagabend im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg sind ein Radfahrer und zwei Fußgängerinnen verletzt worden.

Das Fahrrad schleuderte nach einem Zusammenstoß durch die Luft und traf zwei Fußgängerinnen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, ereignete sich der Unfall kurz vor 19 Uhr auf einem Radweg in der Schönhauser Allee in Richtung Wisbyer Straße.

Nach ersten Erkenntnissen wich ein 45-Jähriger kurz nach links aus, um das Heck eines nach rechts abbiegenden Autos zu umfahren. Im Kreuzungsbereich der Wichertstraße fuhr ein 24-Jähriger dann mit einem Taxi von hinten gegen das Fahrrad.

Daraufhin prallte der Fahrradfahrer zuerst gegen die Windschutzscheibe des Taxis und schleuderte anschließend durch die Luft auf die Fahrbahn.

Das Fahrrad schleuderte ebenfalls durch die Luft und traf zwei Fußgängerinnen im Alter von 21 und 39 Jahren, die an einer roten Ampel warteten.