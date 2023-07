Radlerin (34) bei Unfall schwer verletzt: Brummi-Fahrer haut einfach ab

Berlin - Einfach abgehauen: In Berlin-Pankow ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Laster schwer verletzt worden.

Der Lkw-Fahrer hat nach dem Unfall Fahrerflucht begangen. (Symbolfoto) © 123RF/welcomia

Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, setzte der Brummi-Fahrer seinen Weg ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die 34-Jährige musste mit Verletzungen an Kopf, Oberkörper und Bein in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll nach Polizeiangaben jedoch nicht bestehen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Radlerin gegen 16 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Allee in Richtung Streustraße. Der Lkw, der im Ortsteil Weißensee in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, soll zu dicht an ihr vorbeigefahren sein.

Dadurch kam es schließlich zu einer Berührung und zum Sturz der 34 Jahre alten Frau.