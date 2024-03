Rentnerin von eigenem Citroën überrollt und verletzt

Berlin - Eine 71-jährige Frau ist in Berlin-Mitte von ihrem eigenen Auto überrollt worden.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte 71-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Laut Polizei stellte die Frau am Sonntag gegen 23.30 Uhr ihren Citroën mit laufendem Motor am rechten Fahrbahnrand in der Kaiserin-Augusta-Allee ab.

Als sie ausgestiegen war, rollte das Auto plötzlich rückwärts.

Daraufhin stürzte die Autofahrerin, und der Citroën fuhr über eines ihrer Beine und stieß anschließend gegen ein dahinter geparkten Cupra.

Die vom Beifahrer der 71-Jährigen alarmierten Rettungskräfte, brachten die Rentnerin mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.