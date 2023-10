Schwerer Unfall in Friedrichshain: Auto überschlägt sich auf Karl-Marx-Allee

Berlin - Zwei Verletzte, vier kaputte Autos: Das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls , der sich am Dienstagnachmittag auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain ereignet hat.

Die Berliner Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit 22 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 66-Jährige gegen 15.25 Uhr auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz, als sie plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor.

Zunächst krachte der Wagen gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. In diesem befand sich noch der 58-jährige Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau zurückgeschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Das Fahrzeug des 58-Jährigen wurde gegen einen davor geparkten Wagen geschoben, dieser wiederum gegen das Auto davor. Alle vier Pkw wurden beschädigt.

Der 58-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde von Rettungskräften ambulant versorgt. Die 66-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie trug Verletzungen am Brust- und am Halsbereich davon und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.

Die Fahrbahn war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für fast vier Stunden gesperrt.