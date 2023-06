Schwerer Unfall in Marzahn-Hellersdorf: Radfahrer krachen ineinander

Der 45-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. © Dominik Totaro

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß der 45-Jährige am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr in der Hellersdorfer Straße mit einem 24-jährigen Radfahrer auf einem Fahrradweg zusammen.

Dabei stürzten beide. Der 45-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 24-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an der Schulter und wurde vor Ort ambulant versorgt.