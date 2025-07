17.07.2025 13:11 Schwerer Unfall in Spandau: Bus und Auto krachen ineinander, Schulgruppe verletzt

In Berlin-Spandau ist am Donnerstag ein Massenanfall an Verletzten ausgerufen worden.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Spandau ist am Donnerstag ein Massenanfall an Verletzten ausgerufen worden. Alles in Kürze Schwerer Unfall in Berlin-Spandau: Bus und Auto kollidieren

Schulgruppe im Bus verletzt, acht Kinder und eine Erwachsene

Unfallauto-Insasse leicht verletzt

Verletzte werden in Krankenhäuser gebracht

Polizei ermittelt zu den Unfallhintergründen Mehr anzeigen In Berlin-Spandau krachten am Donnerstag ein BVG-Bus und ein Auto ineinander. © Berliner Feuerwehr Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich gegen 9.37 Uhr in der Falkenseeer Chaussee ein heftiger Unfall. An einer Kreuzung krachten ein BVG-Bus, in dem eine Schulgruppe saß und ein Auto mit zwei Insassen ineinander. Eine Person aus dem Unfallauto wurde leicht verletzt, genauso wie acht der Schulkinder. Berlin Unfall Glimmstängel wird Lkw-Fahrer zum Verhängnis, es war aber gar nicht seiner Berlin Unfall Böser Zusammenprall: Jugendliche geht über Rot und wird von Tram erfasst Alarmierte Rettungskräfte riefen vor Ort weitere Kräfte unter dem Stichwort "MANV", Massenanfall an Verletzten hinzu. Berlin: Verletzte werden in Krankenhäuser gebracht Die acht Kinder sowie die erwachsene Person aus dem Unfallauto wurden zunächst medizinisch erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dank guter Zusammenarbeit von Polizei, Rettungsdienst und BVG-Betriebsaufsicht konnte der Einsatz schnell und geordnet um 10.52 Uhr beendet werden. Während der Maßnahmen war die Kreuzung für den Verkehr teilweise gesperrt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Crashs.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr