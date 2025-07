Glimmstängel wird Lkw-Fahrer zum Verhängnis, es war aber gar nicht seiner

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist am Dienstagnachmittag ein Mann verletzt worden - Grund war eine Zigarette.

Alles in Kürze

Der Lkw-Fahrer musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. © Monika Skolimowska/dpa

Der 56-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Moabit eine Kopfverletzung und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Allerdings war dem Lkw-Fahrer der Glimmstängel gar nicht selbst heruntergefallen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Autofahrer gegen 17.20 Uhr auf dem Gelände eines Großmarkts in der Beusselstraße von seinem Parkplatz losgefahren sein.

Gerade als er an einem Laster vorbeifuhr, sei dem 52-Jährigen dann seine Zigarette aus der Hand in den Fußraum gefallen. Als er versuchte, sie aufzuheben, soll er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und in den geparkten Lkw gekracht sein.

Dabei habe er den 56-Jährigen erfasst, der in diesem Augenblick an der Fahrerseite seines Gespanns gestanden haben soll.