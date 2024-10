Smart rast auf Ku’damm in Lkw mit Hebebühne: Arbeiter verliert Bewusstsein

Berlin - Auf dem Kurfürstendamm in Berlin ist in der gestrigen Mittwochnacht ein Smart gegen einen Transporter mit einer Hebebühne gekracht.

Ein Smart-Fahrer krachte in der gestrigen Freitagnacht gegen eine Hebebühne auf dem Kurfürstendamm in Berlin. © Morris Pudwell

Der Unfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr, wie die Polizei TAG24 gegenüber bestätigte.

Demnach war eine 22-jährige Autofahrerin in Richtung U-Bahnhof Uhlandstraße unterwegs, als sie hinter der Kreuzung zur Joachimsthaler Straße mehrere Warnbarken überfuhr.

Dann raste der Smart in den Stützfuß der Arbeitsbühne. Zu diesem Zeitpunkt befand sich in dem Korb ein 24-jähriger Mann, der dabei war, Weihnachtslichterketten an den Platanen anzubringen.

Die Smart-Fahrerin blieb unverletzt. Ihr 18-jähriger Beifahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der Arbeiter, der sich während des Crashs im Korb befand, soll kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben und kam zur ambulanten Behandlung seiner Knie- und Nackenschmerzen ebenfalls in eine Klinik.