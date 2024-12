30.12.2024 10:53 Streifenwagen kracht in VW: Vier Verletzte bei Crash in Kreuzberg

Am Sonntagabend ist in Berlin-Kreuzberg ein Einsatzwagen der Polizei in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem vier Menschen verletzt worden sind.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Sonntagabend ist in Berlin-Kreuzberg ein Einsatzwagen der Polizei in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem vier Menschen verletzt worden sind. Der Streifenwagen soll mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen sein. (Symbolfoto) © TAG24 Zwei Frauen im Alter von 43 und 46 Jahren erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen an den Beinen und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Auch die beiden Einsatzkräfte, die in dem Streifenwagen saßen, wurden bei dem Crash verletzt und mussten nach einer ambulanten Behandlung vom Dienst abtreten. Nach ersten Erkenntnissen soll das Einsatzfahrzeug gegen 21.50 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung Hasenheide/Ecke Jahnstraße eingefahren sein und dabei den VW der 43-Jährigen übersehen haben. Die Kreuzung musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die genauen Umstände für den Zusammenprall sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: TAG24