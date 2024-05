Suff-Fahrer donnert mit Pick-up gegen Baum

Der Pick-up-Fahrer musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, zog sich der Mann dabei Verletzungen am Kopf und an den Armen zu und musste zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Ford-Fahrer gegen 23.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der Marienfelder Allee nach rechts von der Straße abgekommen sein. Anschließend krachte er mit seinem Pick-up in ein Straßenschild und gegen einen Baum.

Die Einsatzkräfte stellten bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch fest und ließen ihn ins Röhrchen pusten. Dabei ergab sich ein Wert von 1,2 Promille.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Marienfelder Allee für circa eine Stunde voll gesperrt werden.