Suff-Fahrer fährt in Mitte zwei Fußgänger an

Berlin - Alkohol am Steuer. Das ist keine gute Idee. In Berlin-Mitte sind zwei Fußgänger, eine 31-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann. leicht verletzt worden.

Zwei Fußgänger wurden bei dem Unfall leicht verletzt. © Morris Pudwell

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr die beiden mit seinem Wagen an der Otto-Braun-Straße, Ecke Mollstraße, gegen Mitternacht an, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Nach TAG24-Informationen flog einer der Verletzten gegen die Windschutzscheibe. Ein Notarzt und Notfallsanitäter kümmerten sich um die Verletzten, die anschließend ins Krankenhaus gebracht wurden.

Sie konnten dieses nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

Derweil unterzog sich der Fahrer des VW Caddys einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle. Fahrtüchtig war er nicht mehr. Das Pusten ergab laut Polizei einen Promillewert von 2,07.