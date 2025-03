Teenie flüchtet mit Carsharing-Auto vor Polizeikontrolle und prallt gegen Hauswand: Mehrere Verletzte

Berlin - Ein 17-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Gesundbrunnen bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle mehrere Menschen verletzt, darunter eine Fußgängerin schwer.

Der 17-Jährige fuhr mit dem Carsharing-Auto mehrere Personen an. © Morris Pudwell

Fünf Menschen wurden leicht verletzt, zwei weitere mussten medizinisch betreut werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nach Angaben der Polizei war der Minderjährige am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr mit drei weiteren Insassen im Alter von 16 bis 19 Jahren in einem Carsharing-Auto im Bezirk Gesundbrunnen unterwegs.

Um sich der Kontrolle zu entziehen, steuerte der Fahrer zunächst rückwärts, dabei verletzte sich ein Polizist am Arm. Anschließend fuhr er mehrere Personen an und prallte schließlich auf dem Gehweg der Brunnenstraße mit dem Wagen gegen eine Hauswand. Die 25 Jahre alte Fußgängerin wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Polizeibeamte und Umstehende hätten der Frau Erste geleistet. Sie kam in ein Krankenhaus.

Der 17-Jährige wurde noch am Unfallort festgenommen. Er soll nach Polizeiangaben keine gültige Fahrerlaubnis haben. Auch seine Mitfahrer wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werde wegen mehrerer Verkehrsstraftaten und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.