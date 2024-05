Nach Raser-Crash am Ku'damm: Mann stirbt in Krankenhaus

Berlin - Nach dem Crash in Berlin-Charlottenburg am Mittwoch ist ein weiteres Unfallopfer gestorben.

Die Feuerwehr zwei eingeklemmte Insassen mit lebensgefährlichen Verbrennungen aus dem Autowrack befreien. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der 27-jährige Mitfahrer am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nähere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

Der BMW war in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.45 Uhr mit vier Personen auf der Tauentzienstraße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als er ins Schlingern geriet, gegen eine Betonmauer krachte und anschließend in Flammen aufging.

Für eine 18-Jährige kam jede Hilfe zu spät und sie verstarb noch am Unfallort. Zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren sowie eine 20-jährige Frau wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Wer am Steuer saß, ist bislang unklar. Die Polizei spricht von einem "Alleinrennen".

Zwei Polizeikräfte erlitten durch das Feuer Rauchgasvergiftungen und mussten ambulant in Kliniken behandelt werden.