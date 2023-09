Tödlicher Unfall: Seniorin (†80) stirbt nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Berlin - Eine Seniorin (†80) ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die 80-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der tödliche Vorfall am Freitagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Reinickendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 80-Jährige gegen 9.50 Uhr in der Karolinenstraße von einem Auto angefahren, das von einer 32-jährigen Frau auf dem Parkplatz gesteuert wurde.

Die Seniorin stürzte daraufhin und war nicht mehr ansprechbar.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die 80-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie am Freitagmittag verstarb.