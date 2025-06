09.06.2025 11:16 Schock in Berlin-Wedding: Kind stürzt aus vier Metern Höhe ab

Ein elfjähriges Kind ist am Sonntagabend in Berlin-Wedding aus vier Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Von Lea Marie Kläsener Alles in Kürze Kind stürzt aus 4 Metern Höhe in Berlin-Wedding ab

Elfjähriges Kind schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Kind brach sich beide Arme

Sturz vom Kunstwerk 'Vegetable Parliament' in der Gerichtstraße

Kein Hinweis auf Fremdverschulden, Ermittlungen laufen Mehr anzeigen Berlin - Ein elfjähriges Kind ist am Sonntagabend in Berlin-Wedding aus vier Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Das Kind musste ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa Es wurde am Sonntagabend schwer verletzt unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Es soll sich beide Arme gebrochen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der "B.Z." zufolge soll das Kind gegen 19.11 Uhr von einem Kunstwerk aus Holzleitern und Seilen gefallen sein. Demnach soll es sich dabei um das sogenannte "Vegetable Parliament", also "Das Parlament der Pflanzen" in der Gerichtstraße gehandelt haben, dass nach und nach von Pflanzen erobert werden soll. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es aber keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa