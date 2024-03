Tödlicher Verkehrsunfall in Berlin-Mitte: Nach Mutter stirbt auch Kind, Fahrer zu schnell

Berlin - Schreckliche Nachricht aus der Hauptstadt: Nach der 41-jährigen Mutter, die am Samstag nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte im Krankenhaus gestorben war, ist auch ihr vier Jahre altes Kind seinen schweren Verletzungen erlegen.

An der Unfallstelle ist ein Sichtschutz angebracht. Bereits am Ort des Geschehens haben Rettungskräfte um das Leben von Mutter und Kind gekämpft. © Pierce Adler/dpa

Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Zuvor hatten die Ärzte im Krankenhaus in einer Notoperation um das Leben des Kleinkinds gekämpft. Mutter und Sohn wurden von den Einsatzkräften bereits am Unfallort in der Leipziger Straße wiederbelebt.

Auf dem Weg ins Krankenhaus mussten die Rettungskräfte die Reanimation fortsetzen. Die 41-Jährige starb bereits kurze Zeit nach der Ankunft in der Notaufnahme.

Der Lebensgefährte und Vater des Kindes, sowie die Schwester der Frau erlitten einen Schock und mussten ebenfalls in einer Klinik behandelt werden. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um Touristen aus Belgien.

Auch zum Unfallhergang machte die Polizei inzwischen nähere Angaben. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Augenzeugen, soll der 83 Jahre alte Unfallverursacher zu schnell in der Leipziger Straße in Richtung Potsdamer Platz unterwegs gewesen sein.