Tragischer Unfall: Radfahrerin wird von Muldenkipper überrollt!

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Muldenkipper wurde eine Radfahrerin (42) in Berlin-Reinickendorf schwer verletzt.

Die 42-Jährige geriet unter einen Muldenkipper. (Symbolbild) © DPA

Nach Angaben der Polizei war der 49-jährige Fahrer des großen Gefährts am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Ollenhauerstraße in Richtung Oranienburger Straße unterwegs.

Als der Mann an der Lindauer Allee rechts in Richtung Roedernallee abbog, soll er die 42-Jährige mit seinem Lkw erfasst haben, die auf dem Radweg der Ollenhauerstraße in gleicher Richtung wie der Muldenkipper fuhr und die Lindauer Allee geradeaus überqueren wollte.

Bei dem Crash geriet die Frau mit ihrem Fahrrad unter den Lkw und wurden überrollt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 42-Jährige zunächst am Ort und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.