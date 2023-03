24.03.2023 09:52 Trotz Tempo-30-Zone: Twingo kracht in China-Imbiss, Fahrer schwer verletzt

In Berlin-Neukölln hat es am Freitagmorgen richtig gekracht: Eine Twingo-Fahrerin raste in einen China-Imbiss und verletzte sich schwer.

Von Carl de Winter

In Berlin-Neukölln hat es am Freitagmorgen richtig gekracht: Ein Twingo-Fahrer raste in einen China-Imbiss und verletzte sich schwer. Warum es zu dem Crash im Neuköllner Ortsteil Buckow kam, ist bislang nicht bekannt. © Morris Pudwell Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall um kurz vor 7 Uhr am Buckower Damm im Neuköllner Ortsteil Buckow. Der Fahrer eines Renault Twingo kam demnach von der Fahrbahn ab, wickelte sich regelrecht um einen Laternenmast und krachte in einen China-Imbiss. Warum der Twingo-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, ist bislang nicht bekannt. An der Unfallstelle gilt eigentlich Tempo 30. Die Berliner Feuerwehr befreite den Unfallfahrer aus dem Wagen. Vor Ort wurde der Schwerverletzte notärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr banden zudem auslaufende Betriebsstoffe und pumpten Benzin ab, um Schlimmeres zu verhindern. Der Buckower Damm war wegen des Unfalls vollständig gesperrt. BVG-Busse durften die Unfallstelle passieren.

Titelfoto: Morris Pudwell