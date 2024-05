Unfall in Altglienicke: Auto kippt um und landet auf dem Dach

Berlin - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Altglienicke (Bezirk Treptow-Köpenick) verletzt worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der 83-Jährige war am Montagmittag gegen 12.15 Uhr mit seinem Ford aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gekracht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Sein Wagen geriet daraufhin auf der Siriusstraße ins Schleudern, kippte um und landete anschließend auf dem Dach, teilten die Beamten weiter mit.

Der Rentner erlitt den Angaben nach Verletzungen an Kopf, Oberkörper, einem Arm und einem Bein.

Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.