12-Jährige von Motorrad erfasst: Alle Beteiligten verletzt!

Berlin - Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Sonntag von einem Motorrad in Steglitz-Zehlendorf angefahren und verletzt. Auch der Fahrer (37) sowie seine Beifahrerin (37) mussten medizinisch behandelt werden.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das verletzte Mädchen (12) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen soll sich der Unfall gegen 15 Uhr im Berliner Ortsteil Nikolassee ereignet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach bog ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad von der Potsdamer Chaussee rechts in die Lissabonallee ab, als das Mädchen plötzlich die Fahrbahn bei Rot betreten haben soll.

Der 37-Jährige konnte einen Crash nicht mehr verhindern und verletzte das Kind am Kopf sowie an einem Arm.

Die Zwölfjährige wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia verletzten sich an den Beinen und wollten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.