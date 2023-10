Senior wird von Motorrad angefahren und stirbt Tage später

Ein 88-jähriger Berliner wurde von einem Motorrad angefahren und erlag später seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Senior bereits am 29. September in einem Berliner Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 88-Jährige war am 22. September gegen 13.20 Uhr beim Versuch, zu Fuß die Kiefholzstraße zu überqueren, mit einem Motorradfahrer (43) zusammengestoßen. Beide gingen daraufhin zu Boden.

Der Renter wurde lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Motorradfahrer erlitt zahlreiche Prellungen und einen Schock. Der 43-Jährige konnte die Klinik nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen.