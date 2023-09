Vermutlich betrunkener Rollerfahrer bringt Hochschwangere in Gefahr

Berlin - Am Sonntagabend kam es in Berlin-Neukölln zu einem schweren Crash zwischen einem Auto und einem Motorroller.

Der Motorroller-Fahrer (60) krachte in den VW-Bus. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich der Unfall gegen 18.15 Uhr auf dem Britzer Damm ereignet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 60-jährige Fahrer des Motorrollers auf Höhe der Bürgerstraße das Überholverbot ignoriert haben und daraufhin mit einem entgegenkommenden VW-Bus zusammengekracht sein.

Der 60-Jährige, bei dem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, verletzte sich durch den Unfall am Kopf und am Rumpf. Er wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Eine Blutalkoholuntersuchung wurde angeordnet.

Der 37-jährige Autofahrer sei nicht verletzt worden. Seine 35-jährige hochschwangere Beifahrerin kam jedoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus.