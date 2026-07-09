Vom Hotelservice zur High Fashion: Berliner Designer bringt Erinnerungen auf den Laufsteg

Berlin - Was haben ein Concierge mit geklauter Uniform, eine Dame im Bettlaken und eine elegante Hotelgästin gemeinsam? Sie alle sind Teil der neuen Kollektion "Atrium" des Berliner Modelabels Haderlump – und ihre Geschichten stammen aus Erinnerungen, die Gründer Johann Ehrhardt (30) selbst erlebt hat.

Mit seiner Mode will Haderlump-Gründer Johann Ehrhardt (30) alte Hierarchien aufbrechen und neue Perspektiven schaffen. © Haderlump, James Cochrane

Für die neue Kollektion entwarf das Label 28 Looks, die jeweils eine eigene Figur verkörpern. Schauplatz ist der lichtdurchflutete Ballsaal des Hotel Adlon – ein Ort, an dem sich völlig unterschiedliche Menschen begegnen und für einen kurzen Moment Teil derselben Geschichte werden.

"Jeder Look erzählt einen Ausschnitt aus dem Leben einer Figur", erklärt Ehrhardt gegenüber TAG24. Mal geht es um eine elegante Dame, mal um eine Nachtwächterin oder eine Frau, die sich mitten in der Nacht nur in ein Bettlaken gehüllt durch das Hotel schleicht.

Besonders persönlich: Die Idee entstand aus Ehrhardts eigener Vergangenheit. Bevor er Mode machte, arbeitete er als Hotelkellner. Vor allem die strengen Hierarchien und festen Abläufe hätten ihn geprägt. Genau diese Regeln wolle Haderlump heute mit seiner Mode aufbrechen und neu interpretieren.

Ganz ohne Krisen lief die Entwicklung allerdings nicht. Er erinnert sich: Nach den ersten Anproben musste das Team Teile der Kollektion noch einmal komplett überarbeiten. Erst auf der Schneiderpuppe zeige sich, welche Schnitte und Stoffe wirklich funktionieren und welche Ideen nur auf dem Papier gut aussehen.

"Genau diese Momente sind jedoch essenziell, um Entscheidungen zu schärfen und am Ende eine stimmige und überzeugende Kollektion auf die Beine zu stellen", betont der Designer.