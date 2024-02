Wasserrohr platzt im Wedding: Verkehr behindert

Berlin - Im Berliner Ortsteil Wedding ist am heutigen Freitag ein Wasserrohr geplatzt, mit Folgen für den dortigen Verkehr.

Einsatzkräfte versuchen, die Lage nach dem Wasserrohrbruch in Berlin-Wedding unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Freitagmorgen per X (vormals Twitter) mit.

Den Angaben zufolge müssen Autos auf der Seestraße, wo das Rohr gebrochen war, in Richtung Prenzlauer Berg zwischen der Lütticher Straße und Antwerpener Straße auf einer Spur fahren.

Zudem ist das Abbiegen nach rechts auf die Antwerpener Straße derzeit nicht möglich.