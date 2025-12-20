Weniger Verkehrstote in Berlin, doch etwas fällt besonders auf

Berlin - Im Berliner Straßenverkehr sind bis kurz vor Ende des laufenden Jahres deutlich weniger Menschen gestorben als im Vergleich zum Vorjahr.

Zu den Opfern zählen vor allem Fußgänger. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

37 Tote zählte die Polizei bis zum 18. Dezember. 2024 waren 55 Menschen im Berliner Straßenverkehr gestorben, 2023 waren es 33, in den beiden Vorjahren 34 und 40.

Die Zahlen schwanken seit Jahren im Bereich etwa zwischen 30 und 60.

Auffällig ist im laufenden Jahr die hohe Zahl der tödlich verunglückten Rentner im Alter über 65 Jahren. Von den 37 Verkehrstoten waren 22 Senioren, das sind 60 Prozent.

Die Gründe sind schon länger bekannt: Die Menschen werden älter als früher, sind aber weiterhin im Verkehr unterwegs mit Autos, Fahrrädern und zu Fuß.



Radfahrer waren weniger von tödlichen Unfällen betroffen als in Vorjahren, dafür aber viele Fußgänger.