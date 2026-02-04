Baby-Boom in Berlin: In diesem Bezirk kamen 2025 die meisten Kinder zur Welt
Von Mia Bucher
Berlin - Rund 35.700 Babys wurden im vergangenen Jahr in der Hauptstadt geboren. Besonders fleißig war dabei der Bezirk Tempelhof-Schöneberg
Mit 6023 Neugeborenen landete der Bezirk auf Platz eins, wie das Bezirksamt mitteilte. Dahinter folgen Mitte mit 4810 Geburten sowie Charlottenburg-Wilmersdorf (4427).
Das andere Ende der Liste bildet Reinickendorf – dort wurden 2025 gerade einmal 711 Kinder geboren.
Dass Tempelhof-Schöneberg so weit vorne liegt, ist nicht überraschend, denn der Bezirk gehört zu den bevölkerungsreichsten Berlins.
Zudem gibt es dort gleich zwei große Geburtskliniken, das St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof und das Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg.
Zwillinge, Drillinge und viele Jungs
In Charlottenburg-Wilmersdorf wurden laut Bezirksamt wöchentlich im Schnitt ein bis zwei Zwillingspaare geboren. Sogar eine Drillingsgeburt gab es dort.
Auch Spandau meldete stolze 47 Zwillingspaare. In den meisten Bezirken wird die Zahl der Mehrlingsgeburten allerdings gar nicht systematisch erfasst.
Auffällig außerdem: In fast allen Bezirken kamen etwas mehr Jungen als Mädchen zur Welt.
Bei den Vornamen zeigte sich 2025 eine Mischung aus Klassikern und echten Hinguckern. Häufig vergeben wurden bei den Jungen Adam, Noah und Emil, bei den Mädchen lagen Mila, Emilia und Mia vorn. In Marzahn-Hellersdorf wurden gleich acht Mädchen Mia genannt, in Treptow-Köpenick entschieden sich ebenfalls acht Elternpaare für Emma.
Doch Berlin wäre nicht Berlin ohne kreative Ausreißer: Mädchen heißen hier unter anderem Coco, Elfie, Enola oder Feline, Jungen tragen Namen wie Dexter, Beckett, Kaleo oder Fiorello.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa