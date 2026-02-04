Baby-Boom in Berlin: In diesem Bezirk kamen 2025 die meisten Kinder zur Welt

Berlin - Rund 35.700 Babys wurden im vergangenen Jahr in der Hauptstadt geboren. Besonders fleißig war dabei der Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Große Kliniken, viele Geburten: Tempelhof-Schöneberg führt das Berliner Baby-Ranking an. © Fabian Strauch/dpa

Mit 6023 Neugeborenen landete der Bezirk auf Platz eins, wie das Bezirksamt mitteilte. Dahinter folgen Mitte mit 4810 Geburten sowie Charlottenburg-Wilmersdorf (4427).

Das andere Ende der Liste bildet Reinickendorf – dort wurden 2025 gerade einmal 711 Kinder geboren.

Dass Tempelhof-Schöneberg so weit vorne liegt, ist nicht überraschend, denn der Bezirk gehört zu den bevölkerungsreichsten Berlins.

Zudem gibt es dort gleich zwei große Geburtskliniken, das St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof und das Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg.