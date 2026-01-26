Wetterdienst hebt sämtliche Unwetter-Warnungen für Berlin und Brandenburg auf

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat alle Unwetterwarnungen für die Regionen Berlin und Brandenburg aufgehoben.

Auf vereisten Straßen, Geh- und Radwegen ist in Berlin und Brandenburg weiterhin Vorsicht geboten. © Jens Kalaene/dpa

Derzeit lägen keine Warnungen vor Glatteis mehr vor, teilte der Dienst mit.

Für die vergangene Nacht und den frühen Morgen hatte der DWD in einer amtlichen Unwetterwarnung auf hohe Glatteisgefahr hingewiesen (Warnstufe 3 von 4).