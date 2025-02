Wieder Demo gegen Rechtsruck: Menschen gehen im Berliner Regierungsviertel auf die Straße

Am Rande der Veranstaltung schritt die Polizei gegen eine Aktion der Satire- und Politikinitiative "Zentrum für Politische Schönheit" ein. Ein früherer Gefangenentransporter wurde sichergestellt. © Christoph Soeder/dpa

Bereits am Samstag hatten Menschen in Berlin und Brandenburg gegen einen Rechtsruck protestiert. Rund 500 Menschen folgten nach Polizeiangaben dem Aufruf der Initiative "Omas gegen Rechts" und demonstrierten in Berlin am Brandenburger Tor unter dem Motto "Rechtsruck stoppen! Demokratisch wählen!".

In Potsdam beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 150 Menschen an einem Protestzug.

Gruppen der Initiative "Omas gegen Rechts" hatten bundesweit zum Protest aufgerufen. Aber auch andere Initiativen riefen zu Demonstrationen gegen rechts und für Demokratie auf.

Deutschlandweit gingen erneut mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße.