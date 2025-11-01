Wieder Halloween-Chaos in Berlin? Das sagt die Polizei

Berlin - Keine gruselige Bilanz: Die Halloween-Nacht ist in Berlin einer ersten Einschätzung der Polizei zufolge ohne größere Störungen verlaufen.

In Berlin waren zu Halloween zwar wieder viele gruselige Gestalten unterwegs, haben der Polizei diesmal aber vergleichsweise wenig Schwierigkeiten bereitet. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Es sei verstärkt Feuerwerk gezündet worden und es habe die ein oder andere Ansammlung gegeben, sagte ein Sprecher am Morgen. Insgesamt sei es jedoch eine relativ ruhige Nacht gewesen.

Die Polizei war in der Hauptstadt rund um Halloween nach eigenen Angaben mit rund 850 Kräften im Einsatz.

Am 31. Oktober kommt es in der Hauptstadt immer wieder zu zahlreichen Polizei-Einsätzen und Festnahmen.

In vergangenen Jahren waren Polizisten und Feuerwehrleute rund um Halloween teils auch mit Pyrotechnik attackiert worden.