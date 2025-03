Wohn-Wahnsinn in Berlin: Mieten steigen weiter kräftig

Berlin - Die Mieten in Berlin steigen weiter kräftig. Weil es zu wenig Wohnungen gebe, habe die mittlere Angebotsmiete im vergangenen Jahr um 1,75 Euro pro Quadratmeter auf 15,74 Euro zugelegt, teilte die Investitionsbank Berlin (IBB) in ihrem Wohnungsmarktbericht 2024 mit. Das ist ein Plus von 12,5 Prozent.

In der Innenstadt werden Wohnungen für 20 Euro pro Quadratmeter angeboten. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Damit sei der Wert in den vergangenen beiden Jahren um 4,20 Euro gestiegen – zwischen 2015 und 2022 habe es dagegen nur ein Plus von 3,04 Euro pro Quadratmeter gegeben. Die IBB spricht von einer "herausfordernden Zeit am Berliner Wohnungsmarkt".

Zugleich wuchs die Berliner Bevölkerung 2023 um 26.951 auf 3,78 Millionen Einwohner. Das entsprach einem Plus von 0,7 Prozent und damit etwa dem Vor-Corona-Niveau. In den vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerung der Bundeshauptstadt um etwa neun Prozent gewachsen.

Besonders hoch sind die Mieten in der Innenstadt. Pro Quadratmeter wurde in den Inseraten mehrheitlich eine Miete von 20 Euro und mehr verlangt. Die inserierte Angebotsmiete sei damit mehr als doppelt so hoch gewesen wie die ortsübliche Vergleichsmiete von 7,21 Euro pro Quadratmeter. Dies sei im Vergleich deutscher Metropolen mit 118 Prozent die höchste Differenz.

Bei Umzügen innerhalb der Stadt verfestigt sich nach IBB-Angaben ein Muster: Neuberliner ziehen in die Innenstadt, Altberliner wandern in die Randbezirke ab.