Zum ersten Mal in der Geschichte des "S 25 Berlin": Darum mussten Läufer auf eine andere Strecke ausweichen

Berlin - Am Sonntag haben rund 14.500 Menschen am "S 25 Berlin " teilgenommen und mussten zum ersten Mal in der Geschichte eine andere Strecke entlanglaufen, wie der Renndirektor mitteilte.

Am Sonntag liefen 14.500 Menschen durch den Grunewald und kamen im Olympiastadion in Berlin am Ziel beim "S 25 Berlin" an. © TOP Sportevents GmbH

Die 25-Kilometer-Distanz führte diesmal nicht wie gewohnt entlang der A100, sondern in den Grunewald nach Charlottenburg-Wilmersdorf.

Grund für die ungeplante Änderung war der Abriss der Ringbahnbrücke, an dessen Stelle nun eine riesige Baustelle zu finden ist.

"Noch nie war die Vorbereitung auf den traditionellen Lauf so herausfordernd", so Renndirektor Martin Seeber über Deutschlands ältesten Citylauf, dessen erster Startschuss unter dem Namen "25 km de Berlin" am 3. Mai 1981 in der Hauptstadt fiel.

"Der Ausflug in den Grunewald hat vielen Läuferinnen und Läufern sehr gut gefallen. Und insbesondere rund ums Olympiastadion war die Stimmung überragend", freute sich Seebert über die beinahe 10.500 Teilnehmenden und die zahlreichen Zuschauer bei heiterem Wetter.