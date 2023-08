Zwei Frauen sagen Berliner Club-Rauchern den Kampf an

Berlin - In der pulsierenden Hauptstadt wird gefeiert, getanzt und gequalmt. Zwar gilt auch in den Berliner Clubs das Nichtraucherverbot, doch daran halten sich die Wenigsten. Das soll sich nun ändern.

Im Berghain gehört das Paffen schon fast zum guten Ton. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die grünen Bezirksstadträtinnen Dr. Almut Neumann (Mitte) und Annika Gerold (Friedrichshain-Kreuzberg) informieren in einer gemeinsamen Mitteilung darüber, dass es in den letzten Monaten vermehrt Schwerpunktkontrollen in Berliner Clubs gab.

Ordnungsämter hätten mit Amtshilfe der Polizei das Nachtleben in den beiden Bezirken unter die Lupe genommen. Grund dafür seien "entsprechende Beschwerden" gewesen.

Bei den Kontrollen sei ein hoher Handlungsbedarf zur Durchsetzung des Nichtraucherverbots (gilt seit 2007) festgestellt worden. Aufgrund dessen haben sich die Stadträtinnen und die Clubcommission einige Male zusammengesetzt und über den Schutz von Nichtrauchern debattiert.

Konsens besteht darüber, dass der Gesundheitsschutz in Berliner Clubs allen Beteiligten ein wichtiges Anliegen sei.