22.06.2025 11:38 Zwei Menschen am Groß-Glienicker See nach Badeunfall wiederbelebt

Im Groß-Glienicker See im Berliner Ortsteil Kladow sind beim Baden drei Menschen in Not geraten - zwei von ihnen mussten reanimiert werden.

Alles in Kürze Drei Menschen in Not am Groß-Glienicker See

Zwei Personen mussten reanimiert werden

Rettungshubschrauber brachten Verletzte in Kliniken

Über 70 Einsatzkräfte beteiligt an Rettungsaktion

Neun Zeugen von Kriseninterventionsteam betreut Mehr anzeigen Ein Badeunfall am Groß-Glienicker See im Berliner Ortsteil Kladow rief Rettungskräfte auf den Plan. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Beide Verletzten wurden am Samstagabend anschließend mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau mit Rettungsschwimmausbildung hatte zuvor die Notlage beobachtet und konnte eine der Personen aus dem Wasser retten. Die beiden anderen gingen jedoch unter. Anwesende Zeugen merkten sich jedoch die Position, an der sie untergegangen waren und informierten den Tauchtrupp der DRK-Wasserwacht. Berlin Ganz neu: Per Direktflug von Berlin nach Toronto Ein Taucher begab sich ins Wasser und brachte die Untergegangen an Land. Der Rettungsdienst reanimierte noch vor Ort. Neun Zeugen, darunter Angehörige der untergegangenen Menschen, wurden vor Ort vom Kriseninterventionsteam der DLRG betreut. Insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte an der Rettungsaktion beteiligt. Neben der Berliner Feuerwehr waren auch die DRK-Wasserwacht, die DLRG mit mehreren Tauchern sowie die Feuerwehr Potsdam im Einsatz.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa