28.05.2025 15:05 13 Verletze bei Feuer in Flüchtlings-Unterkunft: War es Brandstiftung?

In der Nacht zu Mittwoch sind bei einem Feuer in einer Geflüchtetenunterkunft in Wriezen 13 Menschen verletzt worden. War es Brandstiftung?

Von Anne Lathan und Wilhelm Pischke Alles in Kürze Feuer in Flüchtlings-Unterkunft in Wriezen ausbricht

13 Menschen mit Rauchgasvergiftungen verletzt

Polizei findet keine Hinweise auf Brandstiftung

Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude

Weitere Ermittlungen dauern an Mehr anzeigen Wriezen (Märkisch-Oderland) - In der Nacht zu Mittwoch sind bei einem Feuer in einer Geflüchtetenunterkunft im brandenburgischen Wriezen 13 Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte mussten das brennende Gebäude evakuieren. (Symbolfoto) © Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa Nach Angaben der Polizei hatte eine zunächst noch unbekannte Person die Behörde über den Brand informiert. Diese rief daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte evakuierten das brennende Gebäude. Die Verletzten wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer in einer der Wohnungen im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung, betonte ein Polizeisprecher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa