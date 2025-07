12.07.2025 16:54 Abreißen oder erhalten? Das sind die Pläne für die verfallene Goebbels-Villa am Bogensee

Was wird aus der ehemaligen Goebbels-Villa in Wandlitz? Der Bund will sich für den Erhalt des verfallenen Areals am Bogensee einsetzen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa