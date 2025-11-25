Bungalow in Brandenburg abgebrannt: Feuerwehr rettet Menschen
Von Lea Marie Kläsener und Thorsten Meiritz
Seddiner See (Potsdam-Mittelmark) - In der Nacht zu Dienstag hat ein Bungalow in der Gemeinde Seddiner See gebrannt.
Die Feuerwehr brachte einen Menschen am Morgen aus dem brennenden Haus in Sicherheit, er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zur Identität lagen zunächst keine näheren Informationen vor.
Das Feuer im Wiesenweg wurde den Brandbekämpfern gegen 4.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gebäude bereits lichterloh.
Die Feuerwehrleute entdeckten den Bewohner während der Löscharbeiten bei einem Innenangriff. Wie schwer die Person verletzt gewesen ist, war zunächst nicht bekannt.
Der Löschtrupp wurde unter anderem auch über eine Drehleiter von außen unterstützt, sodass ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden konnte.
Teile des Flachbaus sind durch das Feuer eingestürzt - das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Julian Stähle