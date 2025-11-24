Amok-Alarm an Grundschule: Aufatmen in Potsdam

Potsdam - Ein Amokalarm an der Rosa-Luxemburg-Schule in Potsdam hat sich den Erkenntnissen der Polizei zufolge als Fehlalarm entpuppt.

Polizei und Feuerwehr waren nach dem Alarm mit einem Großaufgebot vor Ort. © Julian Stähle

"Wie genau der zustande gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlung", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Den Angaben zufolge bestand keine Gefahr, niemand wurde verletzt.

Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er den Alarm in der Schule von der Straße aus gehört hatte.

Der Amok-Verdacht löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Zwei bis drei Dutzend Polizisten und Feuerwehrkräfte waren den Angaben des Sprechers zufolge vor Ort.

Die Kinder und Lehrkräfte, die noch im Gebäude waren, hatten sich zunächst in den Räumen eingeschlossen und wurden dann von den Einsatzkräften nach draußen begleitet, sagte der Sprecher.