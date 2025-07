Cleverer Trickdiebstahl in Oranienburg: Duo plündert Kasse nach Spionage-Kauf

Oranienburg - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Männern, die im vergangenen November einen vierstelligen Geldbetrag in Oranienburg entwendet haben.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach den zwei mutmaßlichen Tätern. © Polizei Brandenburg

Wie die Ermittler mitteilten, waren die Diebe am 14. November gegen 15.45 Uhr in einem Geschäft in der Rungestraße unterwegs.

Einer der Männer kaufte dort einen Artikel, um den Inhalt der Kasse auszuspionieren. Kurz darauf kehrte er zurück, öffnete mit einem falschen Schlüssel die inzwischen unbesetzte Kasse und entnahm das Bargeld.

Der Bandit trug ein helles Basecap, eine blaue Jeans und Jacke sowie dunkle Schuhe. Zudem hatte er einen Oberlippenbart.

Sein Komplize hielt derzeit Wache im Laden. Er hatte eine schwarze Mütze auf. Außerdem trug er eine dunkle Jacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Unter der Jacke war er mit einer hellen Sweatjacke bekleidet.

Die Ermittler fragen, wer die abgebildeten Personen kennt und weiß, wo sie wohnen oder sich aufhalten. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?