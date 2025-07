Dreifacher Olympiasieger beendet Karriere: "Was für eine geile Zeit!"

Alles in Kürze

Der Kanute Sebastian Brendel (37) hängt nach 25 Jahren und unzähligen Titeln sein Stechpaddel an den Nagel. © Facundo Arrizabalaga/dpa

"Was für eine geile Zeit!!! Ich bin unglaublich dankbar für eine wirklich großartige Zeit als Sportler. In 25 Jahren Leistungssport durfte ich viele Höhen, aber auch Tiefen erleben, die ich mein ganzes Leben in Erinnerung behalten werde", schrieb der 13-malige Weltmeister auf Instagram.

Der 37-Jährige war einer der weltweit besten Kanuten, dominierte im Einer-Canadier über 1000 Meter die Konkurrenz dank seines unnachahmlichen Schlussspurts jahrelang.

Er sammelte in seiner eindrucksvollen Karriere insgesamt 59 Medaillen, davon 33 goldene: Dabei ragten seine drei Olympiasiege 2012 und 2016 und dazu einmal Olympia-Bronze 2021 sowie 13 WM- und 17 EM-Titel heraus.

"So einen Sportler bekommst du als Trainer nur einmal im Leben", sagte sein langjähriger Coach Ralph Welke. Nach seinem Doppelgold in Rio 2016 trug Brendel bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne.