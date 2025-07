Dreiste Diebe klauen Kosmetik im Wert von 600 Euro: Wer kann Hinweise geben?

Mit diesen Bildern suchen die Beamten nach den mutmaßlichen Dieben. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut der Ermittler geschah die Tat am 18. März dieses Jahres gegen 8.40 Uhr in einem Geschäft in der Fischerstraße in Oranienburg. Dort sollen die Verdächtigen Waren im Wert von 600 Euro gestohlen haben.

Jeder von ihnen nahm sich einen Einkaufskorb am Eingang des Ladens und packte die Ware hinein. Anschließend versteckte der Mann die Ware unter seiner Kleidung.

Daraufhin tauschten sie die Körbe und der Mann versteckte auch die Artikel der Frau unter seiner Jacke. Danach verließen sie das Geschäft.

Die Frau wird auf circa 1,60 bis 1,70 Meter geschätzt, hat eine normale Statur und ein mitteleuropäisches Aussehen. Zudem trug sie aufgeklebte Wimpern und ihr schwarzes Haar zu einem Zopf. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Weste, einem schwarzen Schal, einer beigen Jogginghose und schwarzen Sneakers.

Ihr Begleiter war rund 1,70 Meter groß, hatte dunkelblonde Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke, einem weißen Hoodie, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen.