Rasier-Diebe gesucht: Wer kennt das tatverdächtige Duo?

Oranienburg - Die Kripo Brandenburg ist auf der Suche nach einem mutmaßlichen Diebes-Duo, das in einem Laden in Oranienburg mehrere Rasierapparate geklaut haben soll. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Alles in Kürze

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Brandenburg nach einem mutmaßlichen Diebes-Duo. © PD Nord (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei gingen eine Frau, die auf circa 60 Jahre alt geschätzt wird, und ein Mann, zwischen 40 und 50 Jahre alt, am 15. Februar gegen 16.40 Uhr in das Geschäft in der Fischerstraße.

Dort wurden sie gefilmt, wie sie zahlreiche Rasierapparate aus der Auslage nahmen und samt Verpackung in eine mitgebrachte Handtasche steckten.

Das Duo wird als kaukasischer Phänotyp beschrieben.

Zur Tatzeit trug die Frau eine Bommelmütze in den Farben Weiß, Orange und Pink, einen schwarz-pinken Schal, eine schwarze hüftlange Winterjacke mit roten Schultern, einen roten Pullover mit Reißverschluss und hatte dunkelblaue Jeans mit weißen Sportschuhen an.

Der tatverdächtige Mann trug eine schwarze Winterjacke, dunkelblaue Jeans und dunkelbraune Halbschuhe. Er hatte zum Zeitpunkt des Geschehens schwarze bis dunkelbraune Haare, eine Halbglatze sowie einen Bart.