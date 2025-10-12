Explosion in Brandenburger Schrebergarten: Mensch schwer verletzt

Von Alexandra Kiel Brandenburg/Havel - In einer Schrebergartenanlage in Brandenburg/Havel hat es am späten Samstagabend eine folgenschwere Explosion gegeben.

Erst gab es einen lauten Knall, dann stand die Gartenlaube in Brandenburg/Havel in Flammen. © Blaulichtreporter Brandenburg

Die Rettungskräfte wurden gegen 22.25 Uhr wegen eines Feuers alarmiert. Vor Ort sahen sie dann mehrere Lauben in Flammen stehen, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr löschte den Brand und fand dabei eine schwer verletzte Person vor. Diese wurde ins Krankenhaus gebracht.



