Explosion in Brandenburger Schrebergarten: Mensch schwer verletzt
Von Alexandra Kiel
Brandenburg/Havel - In einer Schrebergartenanlage in Brandenburg/Havel hat es am späten Samstagabend eine folgenschwere Explosion gegeben.
Die Rettungskräfte wurden gegen 22.25 Uhr wegen eines Feuers alarmiert. Vor Ort sahen sie dann mehrere Lauben in Flammen stehen, wie die Polizei mitteilte.
Die Feuerwehr löschte den Brand und fand dabei eine schwer verletzte Person vor. Diese wurde ins Krankenhaus gebracht.
Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst ebenso unbekannt wie die Identität des Opfers. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Blaulichtreporter Brandenburg