Frau fischt mit einem Magnet nach ihrem Schlüssel und angelt stattdessen eine Panzergranate

Neuruppin - Auweia! Beim Versuch, ihren Schlüssel aus dem Wasser zu fischen, zog eine Frau in Neuruppin ( Landkreis Ostprignitz-Ruppin ) vergangenen Freitag plötzlich etwas ganz anderes an Land.

Alles in Kürze

Russische Panzergranaten - hier ein Exemplar auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lieberose (Dahme-Spreewald) - werden in Brandenburg immer wieder gefunden. © Patrick Pleul/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Frau ihr Schlüssel vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr an der Friedrich-Engels-Straße in Alt Ruppin in den Rhin, einen Nebenfluss der Havel, gefallen.

Ärgerlich, doch die Frau wusste sich zu helfen: Mit einem Magnet wollte sie dem Schlüssel zu Leibe rücken und ihn aus dem Gewässer holen.

Und tatsächlich hatte die Brandenburgerin bald schon etwas an der 'Angel': Doch der "längliche, verrostete Gegenstand", den sie laut Polizei an Land zog, war nicht der erhoffte Türöffner.

Stattdessen identifizierten Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes das rostige Teil als russische Panzergranate.