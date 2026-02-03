Frau wählt 200 Mal Polizei-Notruf und legt immer wieder auf

Schwedt/Oder - Eine Frau aus Schwedt/Oder ( Landkreis Uckermark ) hat am Montag 200 Mal den Notruf der Polizei gewählt und jedes Mal aufgelegt.

Für einen kuriosen Polizeieinsatz sorgte am Montag eine 63-Jährige aus Schwedt/Oder (Uckermark). (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die 63-Jährige verwendete dafür laut Polizei mehrere Telefone. Dabei sei es nie zu einem Gespräch gekommen.

Demnach fuhren Einsatzkräfte zur Anruferin. Laut Polizei hörten sie aus der Wohnung Geräusche, jedoch öffnete die Frau nicht.

"Da Gefahren für Leib und Leben nicht auszuschließen waren, erfolgte schließlich die Notöffnung der Tür durch alarmierte Kameraden der Feuerwehr", teilte die Polizei mit.

Der Polizei zufolge zeigte sich die 63-Jährige nicht zur Kooperation bereit und ging Helfer verbal an. Die Polizei hat die Telefone der Frau eigenen Angaben nach sichergestellt. Gegen sie wird wegen Notrufmissbrauch ermittelt.